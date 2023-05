An der Wall Street stehen am Mittwochnachmittag die Aktien der Regionalbanken Western Alliance und PacWest im Fokus der Anleger. Während die eine kurz nach Handelsbeginn um mehr als zwölf Prozent in die Höhe schnellt, sind es bei der anderen rund acht Prozent. Der Grund sind positive Neuigkeiten von Western Alliance.Das Institut hat bekannt gegeben, dass die Einlagen seit dem Quartalsende um mehr als zwei Milliarden Dollar gestiegen sind. Die Regionalbank habe Stabilität in einem unsicheren operativen ...

