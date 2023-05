Straubing (ots) -



Der Fall Graichen hat darum nicht nur die Schwächen der Grünen bloßgelegt, er könnte auch eine Chance sein für mehr Realismus und Pragmatismus. Fachlich mögen in Habecks Ministerium echte Experten sitzen, denen längst alles klar ist, weil sie seit Jahren nichts anders machen. Was im grünen Elfenbeinturm theoretisch gut klingt, scheitert jedoch praktisch am Handwerkertermin. (...) Dass jetzt ausgerechnet die Grünen den kalten Hauch von Technokraten versprühen, ist ein hausgemachtes Dilemma, das nicht einmal Habeck auflösen kann. (...) Der Union fällt zu der großen Klimafrage herzlich wenig Konstruktives ein, da kommt so ein Skandal bei den ungeliebten Grünen gerade Recht, bevor das noch einer merkt. Habeck hat den härtesten Job in der Regierung, jetzt hat er Verantwortung übernommen und endlich reagiert. Man darf gespannt sein, ob es jetzt wieder mehr um die Sache gehen wird oder ob aus der Klimapolitik eine Art Kulturkampf wird.



