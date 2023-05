Musterdepot Aktien Seit unserem Einstieg hatten wir bislang keine Freude an der Entwicklung von BayWa. Den Grund dafür müssen wir aber eher bei unserem Timing suchen, das alles andere als optimal war, als bei der operativen Entwicklung des süddeutschen Mischkonzerns. Denn dieser lieferte auch mit den Eckdaten zum ersten Quartal erneut sehr solide Ergebnisse ab. Dass man zunächst nicht an das außerordentlich hohe Gewinnniveau des Vorjahres herankommen wird, war schon vorher klar und wurde so auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...