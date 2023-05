Der DAX konnte am heutigen Mittwoch etwas ansteigen und bei 15.951 Punkten aus dem Handel gehen. Dazu mit einer bullischen Tageskerze. Zudem konnte der DAX den 10er-EMA erneut verteidigen und deutet damit kurzfristig weitere Stärke an. Am Vortag hieß es: "Solange der 10er-EMA verteidigt werden kann, ist mit eher weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen. Bei einem Kursrutsch unter den 10er-EMA wäre ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 15.700 Punkten ...

