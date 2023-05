Das auf KI-Anwendungen spezialisierte Softwareunternehmen C3.ai hatte am Montag vorläufige Quartalszahlen präsentiert und damit den Startschuss für eine Monsterrally gegeben. Allein in den vergangenen drei Handelstagen ist die Aktie um knapp ein Drittel gestiegen. Wahrscheinlich geht der Trend auch noch weiter.Am vergangenen Freitag notierte C3.ai noch bei 19,42 Dollar. Mittlerweile müssen Anleger knapp 26 Dollar bezahlen.Ausschlaggebender Punkt waren starke vorläufige Zahlen zum am 30. April abgelaufenen ...

