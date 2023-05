The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.05.2023

ISIN Name

CA65345J1057 NEXUS GOLD CORP. NEW

DE000A32VP57 AIXTRON SE NEUE NA O.N.

FR0014009LP0 DELTA DRONE SA EO 0,0001

US09072V5012 BIOCEPT INC. DL -,0001

US09175M1018 AULT ALLIANCE DL-,001

