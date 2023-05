Sofern nicht anderweitig vermerkt, beziehen sich alle Dollar-Beträge auf den kanadischen Dollar.

Vancouver, BC, 17. Mai 2023 / IRW-Press / Silver X Mining Corp. (TSX-V: AGX) (OTCQB: AGXPF) (F: AGX) ("Silver X" oder das "Unternehmen") kündigt eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") von bis zu 10.000.000 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von $ 0,30 pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu $ 3.000.000 an. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Aktie") und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie (ein "Warrant"), wobei der Inhaber eines Warrant während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss der Privatplatzierung (der "Transaktionsabschluss") berechtigt ist, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,45 pro Aktie zu erwerben.

Falls der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Tag, der vier Monate und einen Tag nach dem Transaktionsabschluss eintritt, an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen während der Ausübungsperiode der Warrants bei oder über $ 0,60 pro Aktie liegt (wobei der 10. dieser Handelstage im Folgenden als "zulässiges Beschleunigungsdatum" bezeichnet wird), wird das Ablaufdatum der Warrants auf das Datum vorgezogen, das 60 Tage nach dem zulässigen Beschleunigungsdatum eintritt.

An berechtigte Parteien kann eine Vermittlungsprovision in Höhe von 6 % in bar und 6 % in Form von Vermittler-Warrants gezahlt werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für Investitionsaufwendungen und die Exploration im Silberrevier Nueva Recuperada in Peru (das "Projekt") sowie den möglichen Erwerb von Vermögenswerten zu verwenden.

Die im Rahmen des Emissionsangebots angebotenen Wertpapiere werden in Übereinstimmung mit den geltenden Befreiungen von der Prospektpflicht gemäß dem geltenden Wertpapierrecht ausgegeben und unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach Transaktionsabschluss endet.

Der Transaktionsabschluss des geplanten Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2023. Der Transaktionsabschluss des Emissionsangebots unterliegt dem Erhalt aller notwendigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem der Annahme durch die TSX Venture Exchange.

Aktueller Stand des Erwerbs der Vermögenswerte der Mine Revenue

Am 17. April 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Kaufvertrag über den Erwerb der Vermögenswerte der Mine Revenue in Colorado, USA, aus der Konkursmasse unterzeichnet hat. Die Transaktion unterliegt weiterhin einer Reihe von Bedingungen, unter anderem der Genehmigung des District Court, Ouray County, im Bundesstaat Colorado (der "District Court"). Der Konkursverwalter hat beim District Court die Dokumente für den Antrag auf Genehmigung des Verkaufs eingereicht. Im Rahmen des Konkursverfahrens haben zwei Gläubiger gegen den Antrag des Konkursverwalters auf Genehmigung des Verkaufs Einspruch eingelegt. Die Parteien warten derzeit auf die Festlegung des District Court nach Überprüfung dieser Angelegenheit. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Bedingungen für den Transaktionsabschluss noch nicht erfüllt, und es besteht weiter Ungewissheit darüber, ob sie erfüllt werden. Das Unternehmen hat den Standort besucht, mit dem Board of County Commissioners von Ouray gesprochen und positives Feedback von der Kommune erhalten, die an einer Wiederaufnahme der Bergbautätigkeit in der Region interessiert ist. Silver X wird weitere Fortschrittsberichte veröffentlichen, sobald und wenn diese vorliegen, da das Unternehmen weiterhin daran arbeitet, die aufschiebenden Bedingungen zu erfüllen und die Genehmigung des Gerichts zu erhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Über Silver X Mining Corp.

Silver X ist ein wachstumsstarker Silberentwickler und -produzent auf dem amerikanischen Kontinent. Das Unternehmen ist Eigentümer des Silberreviers Nueva Recuperada mit einer Fläche von mehr als 20.000 Hektar in Zentralperu und produziert Silber, Gold, Blei und Zink aus der Bergbaueinheit Tangana in diesem Bezirk. Wir verfolgen das Ziel, uns zu einem erstklassigen Silberunternehmen zu entwickeln, das für alle Beteiligten herausragenden Mehrwert schafft, und dies wollen wir dadurch erreichen, dass wir unterbewertete Aktiva konsolidieren und erschließen, Wertschöpfung durch zusätzliche Ressourcen und eine Steigerung der Produktion betreiben und gleichzeitig nach sozialer und ökologischer Exzellenz streben. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.silverxmining.com.

FÜR DAS BOARD

José M. García

President, CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Fiona Grant Leydier

Vice President, Investor Relations und Corporate Marketing

T: +1 647 259 6901 DW 101

E: f.grant@silverxmining.com

SILVER X MINING CORP.

Suite 1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC | V6C 2V6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf "zukunftsgerichtete" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Informationen"). Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "voraussichtlich" oder "voraussichtlich nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden: oder "werden". Alle Informationen in dieser Pressemeldung mit Ausnahme von Aussagen über aktuelle oder historische Tatsachen sind zukunftsgerichtete Informationen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, erwartete Leistungen im Projekt, die Fähigkeit der neuen Zonen im Projekt, die Produktion in der Anlage Nueva Recuperada des Unternehmens kurzfristig zu speisen, die Einschätzung des Unternehmens, dass das Unternehmen in der Bergbaueinheit Tangana einen wirtschaftlichen Abbau betreiben kann, die erwarteten finanziellen Leistungen des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, die geplante Privatplatzierung zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen und die Verwendung des Erlöses aus der Privatplatzierung.

Im Folgenden sind einige der Annahmen aufgeführt, auf denen zukunftsgerichtete Informationen beruhen: dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; dass die Nachfrage nach den von uns produzierten Rohstoffen und die Preise stabil bleiben oder sich verbessern; dass die behördlichen und staatlichen Genehmigungen, Zulassungen und Verlängerungen rechtzeitig erteilt werden; dass das Unternehmen keine wesentlichen Unfälle, Arbeitskonflikte oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen oder andere wesentliche Störungen im Betrieb des Unternehmens auf dem Projekt und in der Anlage Nueva Recuperada erleiden wird; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für den Betrieb und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, Ausrüstungen und Betriebsmittel in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen; dass die Schätzungen der Ressourcen auf dem Projekt und die geologischen, betrieblichen und preislichen Annahmen, auf denen diese und die Betriebsabläufe des Unternehmens beruhen, sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen (auch in Bezug auf Größe, Gehalt und Gewinnung); die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Board-Mitglieder anzuwerben und zu halten; und die Fähigkeit des Managements, strategische Ziele umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken, die in den Jahres- und Zwischenlageberichten (MD&A) des Unternehmens und in seinen öffentlichen Dokumenten, die von Zeit zu Zeit auf www.sedar.com veröffentlicht werden, beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70606Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70606&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8283411079Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.