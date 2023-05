Zwei Stunden vor Handelsende an der Wall Street steht nur noch die Frage im Raum, wie stark die Kursgewinne am Mittwoch ausfallen werden. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer besten Seite, und auch am deutschen Aktienmarkt steigen die Kurse im nachbörslichen Handel weiter. Der Grund sind positive Aussagen zum Thema Schuldenobergrenze.Das Thema lässt die Akteure nicht nur an der Wall Street nicht los, aktuell scheint aber Zuversicht zu überwiegen. In einer zweiten Gesprächsrunde über eine Anhebung ...

