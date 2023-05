Alliance Pharma, ein global führender Anbieter bioanalytischer, DMPK- und CMC-Testdienstleistungen für die Pharma- und Biopharma-Industrie, und Drug Development Solutions, Ltd. (2022 akquiriert), meldeten heute, dass sie unter dem neuen Namen Resolian firmieren werden. Dadurch gehen die beiden Unternehmen vollständig in einer Organisation auf. Dadurch werden die etablierten bioanalytischen Labors und Fachleute in den USA, im UK und neuerdings auch in Australien zusammengeführt. Resolian wird die Expansion und die Unterstützung des wachsenden Bedarfs an Bioanalytik- und Analyse-Dienstleistugnen für kleine und große Moleküle weltweit fortgeführt.

"In Resolian vereinen sich die Expertise und das Know-how von Alliance Pharma und Drug Development Solutions, zwei führenden Anbietern von Bioanalyse- und Analyse-Dienstleistungen, sodass weiterhin für alle therapeutischen Modalitäten erstklassige Lösungen bereitgestellt werden", so Patrick Bennett, CEO von Resolian. "Gemeinsam sind wir ein globales Expertenteam, das sich ganz dem Ziel verschreibt, komplexe Probleme zu lösen. Unser neuer Unternehmensname spiegelt dies wider. Unsere primäre Aufgabe besteht darin, unsere Partner weltweit weiterhin mit einem zugänglichen Ansatz, proaktivem Management und den erforderlichen Innovationen bei der Arzneimittelentwicklungsforschung zu unterstützen."

Angesichts einer wachsenden Nachfrage an sowohl analytischen als auch bioanalytischen Lösungen für die Arzneimittelentwicklung behält Resolian seine etablierte Nähe zu den Kunden des Unternehmens in strategischen Regionen und fügt gleichzeitig weiterhin globale Skalierbarkeit und Portabilität hinzu. Dadurch erhalten Resolian-Partner die Gelegenheit, Analysen zur Unterstützung ihrer Programme zu optimieren, um die Frühphasenentwicklung an einem Ort durchzuführen (ob in Europa, den USA oder Australien), sowie die Kapazität für nachfolgende globale klinische Studien. Dies schließt die Bereiche seltene Erkrankungen, Onkologie und zielgerichtete Therapien ein.

Weitere Informationen darüber, wie Resolian sich weiterentwickelt, um die für die gesamte Arzneimittelentwicklung weltweit benötigte spezialisierte Unterstützung zu bieten, finden Sie auf der neuen Website des Unternehmens.

Über Resolian

Resolian (ehemals Alliance Pharma Inc. und Drug Development Solutions Ltd.) ist ein führendes globales Forschungslaborunternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen GxP und nichtregulierte Bioanalyse, Arzneimittelmetabolismus/Pharmakokinetik (DMPK) sowie GMP CMC-Analyse und und Materialwissenschaft bereitstellt. Mehr als 500 Fachleute in den USA, im UK und in Australien liefern Qualitätsergebnisse und stellen höchste Standards in puncto regulatorischer Compliance während der gesamten Arzneimittelentwicklung sicher. Die dedizierten Labors von Resolian sind mit modernster Technik ausgestattet und erfüllen alle Anforderungen präklinischer und klinischer Programme in jedem Umfang.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

