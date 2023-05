In letzter Zeit ist Best Mall in den deutschen Markt eingetreten und hat eine positive Resonanz erhalten.

Um den Markt in Deutschland besser zu erschließen, hat Best Mall eine Reihe von Aktualisierungen vorgenommen. Dazu gehört die Optimierung der App für die Lokalisierung sowie die rechtzeitige Einführung einer umfassenden Aktualisierung in deutscher Sprache, um Best Mall zu einer Version zu machen, die besser für deutsche Benutzer geeignet ist.

Best Mall BESTMALL wurde 2009 in New York mit Unterstützung mehrerer großer E-Commerce-Unternehmen gegründet. Ziel war es, Einzelhändlern bei der Lösung von Bestandsproblemen zu helfen.

Immer mehr Menschen kaufen online ein, was zu einem Anstieg des Warenbestands führt. Die Gründung von BESTMALL war darauf ausgerichtet, die Probleme im Zusammenhang mit diesem Art von E-Commerce-Geschäften zu lösen.

Am 1. Februar 2023 gründete Herr Martin Simon das erste europäische Büro in der 21-24 Millbank, Westminster London, United Kingdom, SW1P 4RS.

BESTMALL kann E-Commerce-Shops dabei helfen, ihr Produktranking auf verschiedenen großen E-Commerce-Plattformen zu verbessern.

Mit der Globalisierung der Wirtschaft hat BESTMALL begonnen, sich in andere Teile der Welt auszudehnen.

Darüber hinaus bietet Best Mall den Händlern personalisierte Marketing- und Betriebsstrategien durch fortschrittliche Datenanalyse und intelligente Algorithmen. Mit Hilfe des automatisierten Aggregationssystems können sie die Bedürfnisse der Verbraucher besser verstehen und den Umsatz und die Markenbekanntheit steigern.

Deutschland, als eine wirtschaftlich starke Nation in Europa, verfügt über einen breiten Markt und eine äußerst vielversprechende Verbrauchergruppe. Best Mall wird seine eigenen Vorteile nutzen, um deutschen Verbrauchern das beste Einkaufserlebnis zu bieten. BESTMALL wird Innovationen für den deutschen Markt bringen und sich auf fortschrittliche Technologie und erstklassigen Service konzentrieren.

Das Ziel von BEST MALL ist es, durch Zusammenarbeit den deutschen Markt zu erweitern und die Bekanntheit und Umsätze lokaler Einzelhändler zu steigern. BEST MALL LIMITED hofft auch, durch eigene Bemühungen und Innovationen einen Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungslage in Deutschland zu leisten.

Um diese Vision und Pläne zu verwirklichen, muss das deutsche BEST MALL LIMITED mehr Mitarbeiter und Partner rekrutieren und dringend mehr Endnutzer in Deutschland gewinnen.

Die brandneue, speziell für den deutschen Markt optimierte Version von Best Mall ist jetzt im App Store verfügbar. Wir laden alle Benutzer herzlich ein, das Update durchzuführen.

BEST MALL LIMITED wird in Zukunft die Entwicklung und den Fortschritt des grenzüberschreitenden E-Commerce in ganz Europa vorantreiben und zum Umstürzler des europäischen E-Commerce-Marktes werden.

