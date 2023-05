Der leistungsstärkste, kommerziell erhältliche Quantencomputer von IonQ steht jetzt in der weltweit umfangreichsten und am häufigsten genutzten Cloud Amazon Web Services (AWS) bereit

AWS-Benutzer können nun zwischen IonQ Aria und IonQ Harmony wählen, um den passenden Quantencomputer für ihren speziellen Anwendungsfall einzusetzen

IonQ (NYSE: IONQ), ein Marktführer bei Quantencomputing, hat heute bei der Commercialising Quantum Global 2023 die Verfügbarkeit von IonQ Aria auf Amazon Braket, dem Quantencomputerdienst von AWS, angekündigt. Damit wird die bestehende IonQ-Präsenz auf Amazon Braket erweitert, nachdem das Harmony-System von IonQ im Jahr 2020 auf der Plattform bereitgestellt wurde. Mit dem erweiterten Zugang zu IonQ Aria, dem Flaggschiffsystem von IonQ mit 25 algorithmischen Qubits (AQ), das die 65.000-fache Leistung von IonQ Harmony bietet, können Benutzer nun komplexere Quantenalgorithmen erforschen, erstellen und ausführen, um Lösungen für einige der schwierigsten Probleme unserer Zeit zu finden.

"Wir freuen uns über die Verfügbarkeit von IonQ Aria auf Amazon Braket, da wir damit die Möglichkeiten des Zugriffs auf unseren führenden Quantencomputer über den am weitesten verbreiteten Cloud-Service-Anbieter ausbauen", berichtet Peter Chapman, CEO und President bei IonQ. "Amazon Braket hat maßgeblich zur Kommerzialisierung der Quantenphysik beigetragen, und wir freuen uns darauf, zu erleben, welche neuen Ansätze von den klügsten und fähigsten Köpfen in diesem Bereich kommen werden."

Nach seinem Vorgänger IonQ Harmony ist IonQ Aria das zweite IonQ-Quantensystem, das auf Amazon Braket verfügbar ist. Die Verfügbarkeit beider Systeme soll gewährleisten, dass Nutzer mit unterschiedlichen Anforderungen und Ressourcen ihre Workloads jeweils auf dem Quantensystem ausführen können, das für ihre spezifischen Anwendungsfälle optimal geeignet ist. Darüber hinaus tragen die IonQ-Fehlerminderungsmethoden dazu bei, die Auswirkungen kohärenter Fehler auf der Schaltungsebene zu reduzieren.

"Die Bereitstellung von IonQ Aria in Amazon Braket bietet unseren internationalen Kunden eine weitere Option bei der Auswahl des Quantensystems, das ihre spezifischen Anforderungen am besten erfüllt", so Richard Moulds, General Manager bei Amazon Braket. "IonQ war der erste Partner von Braket, und ich bin sehr erfreut, dass wir unsere Partnerschaft weiter ausbauen können, indem wir nicht nur Zugang zu ihrer Hardware der neuesten Generation ermöglichen, sondern erstmals auch die Möglichkeit zur Fehlerminderung anbieten. Diese neuen Fähigkeiten in Verbindung mit Braket-Funktionen wie Hybrid Jobs ebnen Kunden aus Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Chemieindustrie und Fertigung den Weg für die Erforschung neuer Quantenalgorithmen und kurzfristiger Anwendungen."

"IonQ Aria liefert eine der branchenweit besten algorithmischen Leistungen. Wir sind immer wieder überrascht, was wir mit diesem hochmodernen System erreichen können insbesondere in Kombination mit der Classiq-Plattform. Dies macht Aria zu unserer bevorzugten Plattform für viele Algorithmen und Anwendungen unserer Nutzer", so Amir Naveh, Mitbegründer und CPO von Classiq, einem führenden Anbieter von Quantensoftware. "Die Integration in Amazon Braket kommt dem gesamten Ökosystem zugute, da mehr Quantenpioniere Zugang zur branchenführenden IonQ-Hardware erhalten und gleichzeitig von der Flexibilität, Zuverlässigkeit und Wahlmöglichkeit profitieren, die Braket bereits bietet."

Derzeit repräsentieren Airbus, GE Research, Dow Chemistry, Hyundai Motors und das United States Air Force Research Laboratory einige der globalen Unternehmen und Regierungsinstitutionen, die IonQ Aria zur Erforschung neuer Lösungen für ihre jeweiligen Branchen einsetzen. Anfang dieses Jahres gab IonQ seine Pläne bekannt, in den kommenden zehn Jahren eine Milliarde US-Dollar in den pazifischen Nordwesten zu investieren, zunächst mit der Eröffnung einer 65.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte für Quantencomputer in Bothell, US-Bundesstaat Washington, in der Region Seattle. Ferner ist IonQ ein frühes Mitglied des Northwest Quantum Nexus mit Partnern wie AWS, der University of Oregon, der University of Washington, dem Pacific Northwest National Laboratory und der Washington State University.

Weitere Einzelheiten zur Performance, den Möglichkeiten und den Anwendungsgebieten von IonQ Aria finden Sie hier im Blog.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation und Implementierung. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste in einer Reihe wegweisender Systeme mit branchenweit führenden 29 algorithmischen Qubits. Neben der Rekordperformance hat IonQ den nach seiner Überzeugung besten Weg zur Skalierung definiert.

IonQ ist das einzige Unternehmen, das den Zugang zu seinen Quantensystemen über die Cloud auf Amazon Braket, Microsoft Azure und Google Cloud sowie über einen API-Direktzugriff ermöglicht. IonQ wurde 2015 von Christopher Monroe und Jungsang Kim auf der Grundlage von 25 Jahren richtungsweisender Forschung gegründet. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.ionq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils in geänderter Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können anhand von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "anvisieren", "projizieren", "sollten", "könnten", "würden", "könnten", "werden", "prognostizieren" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Möglichkeit für die Nutzer, auf IonQ Aria über Amazon Braket zuzugreifen, komplexere Quantenalgorithmen zu erforschen, zu entwerfen und auszuführen, einige der schwierigsten Probleme der heutigen Zeit zu lösen, sicherzustellen, dass Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Ressourcen Arbeitslasten auf dem für ihre spezifischen Anwendungsfälle am besten geeigneten Quantensystem ausführen können, sowie auf die Fähigkeit der IonQ-Fehlerminderungsmethoden, die Auswirkungen kohärenter Fehler auf der Schaltungsebene einzudämmen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Marktakzeptanz von Quantencomputing-Lösungen und den Produkten, Dienstleistungen und Lösungen von IonQ; die Fähigkeit von IonQ, sein geistiges Eigentum zu schützen; Veränderungen in wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen und zusätzliche Partnerschaften und Gelegenheiten zu identifizieren und zu realisieren; und das Risiko von Rezessionen auf dem Markt und in der Technologiebranche, auch in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und/oder einem erhöhten Inflationsdruck. Diese Aufzählung der Faktoren ist nicht vollständig. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts von IonQ auf Form 10-Q für das am 30. September 2022 beendete Quartal sowie in anderen von IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind, sorgfältig prüfen. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten aufgezeigt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Lesern wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Ion Q übernimmt keinerlei Verpflichtung und hat nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. IonQ übernimmt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

