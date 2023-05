Am heutigen Tag gibt Gold aktuell um 19:00 Uhr gegenüber seinem gestrigen Schlusskurs von 1989 USD weiter moderat um - 0,3 % auf 1984 USD nach. Im Umfeld heute wie erwartet publizierter US-Baukonjunkturzahlen war der Handel jedoch bislang auffallend nervös und hektisch, was auf die nun wieder zunehmend prekäre Chartlage in Gold und einen morgen zudem sehr ereignisreichen Konjunkturdaten- und FED-Vortragstag zurückzuführen sein dürfte.Auch wenn heute als einzige relevante Konjunkturdatenpublikation um 14:30 Uhr lediglich die US-Hausbaugenehmigungen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...