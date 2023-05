Für den IT-Riesen Cisco Systems, an der Börse knapp 200 Milliarden Dollar schwer, ist das April-Quartal sehr gut verlaufen. Die Ergebnisse übertrafen die Schätzungen der Analysten - zudem hob das Unternehmen die Prognosen für das Juli-Quartal an. Die Aktie reagiert nur unwesentlich auf den Quartalsbericht.Für das am 29. April endende Quartal meldete Cisco einen Umsatz von 14,6 Milliarden Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahr, sowie einen Gewinn von einem Dollar pro Aktie. Die Analysten hatten 14,4 ...

