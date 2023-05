DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 16.027 Pkt - Volkswagen freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Rückenwind von der Wall Street ist es am Mittwoch im nachbörslichen Handel noch etwas nach oben gegangen. Der XDAX erreichte seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Die festeren Vorgaben könnten auch den DAX am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch hieven.

Die Nachrichtenlage war am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt allerdings dünn. Volkswagen wurden leicht gestützt von dem "Performance"-Programm, mit dem der Konzern die Rendite seiner Kernmarke steigern will, wie aus einem intern verbreiteten Artikel hervorging, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Die Aktie stieg am Abend um 0,8 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.027 15.951 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 17, 2023 16:27 ET (20:27 GMT)

