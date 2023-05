Am heutigen Tag präsentierte sich Platin anders als Gold, Silber und Palladium in glänzender Verfassung und legte bis um 21:10 Uhr deutlich um + 1,7 % auf 1075 USD zu. Hintergrund für diesen Anstieg dürfte neben dem charttechnischen Aspekt des exakten Vorstoßes an den Bollinger-Durchschnitt im Tageschart insbesondere die konjunkturell positiven Anlegererwartungen an die Fülle morgiger hoch relevanter US-Konjunkturdatenveröffentlichungen wie auch eine Rede des nationalen FED-Gouverneurs Jefferson zur aktuellen Gesamtwirtschaftslage der USA ...

