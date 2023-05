Die Zeiten, in denen die Börse nur eine Richtung kannte, sind schon lange vorbei. Neue Zeiten erfordern neue Maßnahmen und so fordert die aktuelle Börsenphase spezielle Anlageinstrumente. Instrumente, die Zeitwertgewinne aufbauen. Instrumente, die gewinnen, auch wenn sich nichts tut. Instrumente, mit denen immer Gewinn erwirtschaftet werden kann.Entscheidend ist die Wahl des Anlageinstruments. Bei klassischen Optionsscheinen beispielsweise fallen teils sehr hohe Zeitwertverluste an und um zu gewinnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...