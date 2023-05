The following instruments on XETRA do have their first trading 18.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.05.2023Aktien1 IT0005543480 Italian Design Brands S.p.A.2 US09175M4087 Ault Alliance Inc.3 US09072V6002 Biocept Inc.4 FR001400H2X4 Delta Drone S.A.5 CA65345J2048 Nexus Gold Corp.Anleihen/ETF/ETC1 US438516CM68 Honeywell International Inc.2 XS2624938739 Honeywell International Inc.3 XS2621539910 HSBC Holdings PLC4 BE6343825251 Lonza Finance International N.V.5 XS2623871196 The Korea Development Bank6 DE000HV2AZT8 UniCredit Bank AG7 BE0000359688 Belgien, Königreich8 DE000BHY0GT7 Berlin Hyp AG9 XS2626024868 European Investment Bank (EIB)10 US341081GP62 Florida Power & Light Co.11 US341081GN15 Florida Power & Light Co.12 US341081GR29 Florida Power & Light Co.13 US341081GQ46 Florida Power & Light Co.14 XS2624938655 Honeywell International Inc.15 US636180BS91 National Fuel Gas Co.16 XS2624554320 OI European Group B.V.17 XS2625194811 Prologis Euro Finance LLC18 XS2585434835 S1Series DAC19 US857477CB77 State Street Corp.20 US00130HCH66 The AES Corp.21 US438516CL85 Honeywell International Inc.22 XS2626007939 Johnson Controls International PLC23 XS2626288760 Kreditanstalt für Wiederaufbau24 DE000A2QP4A8 iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)25 DE000PB6GAS5 NYMEX Henry Hub Natural Gas Terminkontrakte