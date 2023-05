Der Autobauer Volkswagen hat in einem Brief an die Belegschaft ein neues Spar- und Effizienzprogramm angekündigt. Das Maßnahmenpaket soll die ertragsschwache Kernmarke VW-Pkw wieder auf Kurs bringen und Medienberichten zufolge ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Die VW-Vorzugsaktie zieht am Donnerstagmorgen leicht an."Wir sehen, dass unsere Marke - bei allen Stärken - wirtschaftlich noch nicht solide genug aufgestellt ist", hieß es von Markenchef Thomas Schäfer in einem internen Schreiben ...

