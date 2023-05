Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erste Hälfte des Jahres 2023 geht jetzt schnell zu Ende, und obwohl die Zentralbanken, FED und EZB, ihre Leitzinsen in dieser Zeit mehrmals erhöht haben, hat sich an dem Grundproblem der Rentenmärkte noch nichts geändert, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...