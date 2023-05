Augsburg (www.fondscheck.de) - Die Rally an den US-Börsen geht an vielen Unternehmen vorbei: Ja, der S&P 500, der die größten US-Unternehmen repräsentiert, konnte im Jahresverlauf 7% zulegen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der Small-Cap-Index Russell 2000 hingegen notiere etwa 1% im Minus. Für Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank, ein Anzeichen, um hellhörig zu werden: "Kleinere Unternehmen sind in der Regel anfälliger für wirtschaftliche Veränderungen als große. Möglicherweise bereiten sich die Investoren bereits auf wirtschaftliche Turbulenzen vor." Die inverse Renditekurve von US-Staatsanleihen und die Stärke der Goldpreise seien ähnliche Indikatoren. ...

