Nach rund zwei Wochen der Lethargie ist dem DAX am Donnerstag der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten gelungen. Dabei zog der deutsche Leitindex auf ein Hoch seit Anfang 2022 und stand zuletzt mit 1,02 Prozent im Plus bei 16.114,11 Zählern. Am Feiertag richtet sich der Fokus unter anderem auf Konjunkturdaten aus den USA.Der Test der psychologisch wichtigen runden Hürde war dem Leitindex seit Anfang Mai trotz wiederholter Versuche bisher verwehrt geblieben. Schub kam nun von den festen US-Börsen, ...

