Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Metalcorp Group S.A. vom 17. Mai 2023:Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp Group") hat am 17. Mai 2023 den Anteilskaufvertrag über den Verkauf ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH ("BAGR"), der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, an die FERRALUM METALS GROUP S.A ("FERRALUM") auf der Grundlage eines Unternehmenswerts (inklusive Verschuldung) von ca. 150 Mio. Euro unterzeichnet. FERRALUM befindet sich derzeit vollständig im Besitz des Managements von BAGR und STEELCOM ("Management"). Es ist die Absicht des Managements und der Gesellschaft, dass FERRALUM nach der Durchführung einer möglichen breiteren Rekapitalisierungstransaktion zu 49% (wirtschaftlich) im Besitz der Anleihegläubiger 2017/2023 der Gesellschaft sein soll, während das Management eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an FERRALUM behält. ...

