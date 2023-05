An der Solar-Energie führt in einer grünen, modernen Energiewelt kein Weg dran vorbei. Der Markt bietet für etablierte Player wie First Solar, Enphase Energy, SolarEdge oder SMA Solar enorme Wachstumschancen. Aber auch kleine unbekannte Unternehmen wollen sich in naher Zukunft ihren Marktanteil sichern.Mit einem völligen neuen Ansatz will ein unbekannter europäischer Photovoltaik-Spezialist den Markt aufmischen. Die patentierten Technologien des Unternehmens könnten für einen Paradigmenwechsel sorgen.Noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...