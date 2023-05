FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group nach einem Treffen mit der Finanzchefin Annette Stieve auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Produktmix des Herstellers von Verbindungstechnik dürfte sich in den kommenden Quartalen verbessern, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das beinhalte einen höheren Produktanteil in der Wassertechnologie und eine Stabilisierung der Lieferketten. Es brauche auch eine Verbesserung, um die Jahrsziele zu erreichen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 06:42 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1H8BV3

