Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt schwächeren Wirtschaftsdaten aus dem Euro-Raum und den USA haben Anleger wieder verschreckt und die Sorgen vor einer Rezession verstärkt, so die Börse Stuttgart.Hierzulande habe erst wieder das ZEW-Wirtschaftsforschungsinstitut vor den Gefahren einer Rezession gewarnt. In den USA sei vor allem die Industrie schwach, wie der Empire State Index gezeigt habe, der im Mai in den negativen Bereich abgestürzt sei. Investoren hätten daher Staatsanleihen erworben, was wiederum die Renditen habe sinken lassen. Am Dienstagmittag sei der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bis auf 135,20 Prozentpunkte weiter zurückgefallen. In der Folge habe er wieder etwas gedreht und stehe am Mittwochnachmittag bei 135,67 Punkten. ...

