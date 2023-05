ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 86 auf 99 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Leuchten hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für drei wichtige Kassenschlager des Unternehmens an, darunter das Brustkrebsmedikament Kisqaliwie. Gegen die jüngste positive Neubewertung der Aktie sei generell nichts einzuwenden, da Novartis' Fähigkeit sich verbessere, die Ziele bis 2027 zu erreichen. Allerdings werde die Luft an der Börse bereits dünner. Aufgrund von Patentrisiken bleibe das Papier unter dem langfristigen Durchschnitt./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

