Heute im gabb: Um 11:27 liegt der ATX TR mit +0.47 Prozent im Plus bei 6857 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.94% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +9.17% auf 0.655 Euro, dahinter AT&S mit +3.86% auf 27.98 Euro und Agrana mit +2.57% auf 17.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16181 (+1.01%, Ultimo 2022: 13923, 16.21% ytd). - News zu DO & CO, Verbund- Christi Himmelfahrt ist Handelstag, daher gibt es einen gabb- Nachlese: Über Michael Müller und Wolfgang Matejka- Unser Robot sagt: Addiko Bank, Immofinanz, Porr und weitere Aktien auffällig; Karl-Heinz Strauss führt den 2. Tag im CEO-Ranking- gabb jobradar: Flughafen Wien, AT&S und Agrana are hiring- Der Wert von Schulden am Beispiel der US-Schuldengrenze- Börsegeschichte 18.5.: Extremes zu ...

