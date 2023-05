Die Aktie von Manchester United (WKN: A1J2MK) war am Mittwoch extremer Volatilität ausgesetzt. Bis zum Nachmittag schoss der Titel ca. +10% auf bis zu 19 Euro nach oben, nur um anschließend wieder alle Gewinne abzugeben. Doch was ist der Grund dafür? Und was gibt es neues im Übernahmepoker rund um den bekannten Fußballclub? Manchester United ist einer der prestigereichsten Fußballvereine der Welt und erwirtschaftet aktuell den meisten Umsatz aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...