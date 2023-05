NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Der bei der US-Börsenaufsicht eingereichte berichtigte F-4-Antrag zur Registrierung von Wertpapieren im Zusammenhang mit der Credit-Suisse-Transaktion habe erste Hinweise zu den Anpassungen an den Buchwert für die Transaktion gegeben und er sehe diese Anpassungen positiv, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken