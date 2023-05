ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Der Pharmahersteller habe zwar in einer Studie mit seinem wichtigen Krebsmedikament Tagrisso plus Chemotherapie seine vorrangigen Ziele erreicht, nun komme es aber auf Details wie etwa zum Gesamtüberleben an, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Davon hänge ab, wo die Kombinationstherapie künftig eingesetzt werde und wie der Vergleich zu einer Konkurrenzstudie von Johnson & Johnson ausfalle. Die alleinige Gabe von Tagrisso dürfte jedoch die gängige Standardtherapie bleiben./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

