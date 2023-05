Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Ausrichtung der Unternehmensstrategien an den 10 Grundsätzen des UNGC- Erfüllung der sozialen Verantwortung und Verpflichtung auf der Grundlage globaler ESG-Managementstandards- Stärkeres Engagement für ein stärkeres Bewusstsein für Corporate Citizenship und verantwortungsvolle ESG-PraktikenDas führende koreanische Gaming-Unternehmen Wemade ist dem UN Global Compact beigetreten und bekräftigt damit sein Engagement für gute Praktiken und Richtlinien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der im Jahr 2000 gegründete UN Global Compact ist die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen mit mehr als 15.000 Unternehmen und 3.000 Nicht-Unternehmen, die in über 162 Ländern und 69 lokalen Netzwerken unterzeichnet haben. Die Teilnehmer am UN Global Compact werden ermutigt, die 10 Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung in ihre Betriebsabläufe und Managementstrategien zu integrieren.Wemade treibt ESG-Richtlinien und -Praktiken voran, die auf drei Kernziele ausgerichtet sind: Umweltverantwortung, integratives Wachstum für künftige Generationen und transparente Unternehmensführung. Als Teilnehmer des UN Global Compact wird Wemade seine Managemententscheidungen und Geschäftsstrategien noch stärker an den zehn Prinzipien des UN Global Compact ausrichten und sich um die Stärkung der ESG-Praktiken bemühen. Wemade setzt sich auch für die verbesserte Fortschrittsmitteilung (CoP) ein, die in diesem Jahr eingeführt wurde, um Erfolge zu demonstrieren."Der Beitritt zum UN Global Compact ist der erste Schritt auf unserem Weg zu nachhaltigem Wachstum durch die ESG-Vision von Wemade", sagte Henry Chang, CEO von Wemade. "Als führendes Unternehmen auf dem Blockchain-Markt hat die Erfüllung der sozialen Verantwortung und der Pflichten von Unternehmen für Wemade höchste Priorität, wie unser Engagement für globale ESG-Managementstandards zeigt."Informationen zu WemadeDas in Korea ansässige Unternehmen Wemade, ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, führt einen einmaligen Generationenwechsel an, indem es die Spieleindustrie auf die Blockchain-Technologie umstellt. Über die Tochtergesellschaft WEMIX will Wemade die Einführung der Blockchain-Technologie beschleunigen, indem es ein erfahrungsbasiertes, plattformgesteuertes und dienstleistungsorientiertes Mega-Ökosystem aufbaut, das ein breites Spektrum an intuitiven, bequemen und einfach zu nutzenden Web3-Diensten für jedermann bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2080116/Wemade_joins_UN_Global_Compact.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/4042737/wemix_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemade-tritt-dem-un-global-compact-bei-und-bestatigt-das-engagement-von-esg-301828717.htmlPressekontakt:kevin.foo@wemix.comOriginal-Content von: Wemade Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164015/5512354