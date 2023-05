San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und automobile SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner SUREBOOT Total xSPI IP Solution bekannt, die jetzt auch die xSPI PHY IP enthält.Arasan erweitert sein IP-Portfolio für Festkörperspeicher mit der Ankündigung der sofortigen Verfügbarkeit seines Total eXpanded Serial Peripheral Interface (xSPI) IP einschließlich xSPI PHY gemäß der JEDEC JESD251 xSPI Spezifikation V1.0. Die xSPI IP unterstützt auch JESD216D Serial Flash Discoverable Parameters (SFDP). Die JEDEC JESD251 standardisiert die NOR Flash Device Interfaces. PSRAM wird ebenfalls unterstützt.Die xSPI IP von Arasan ist eine universelle NOR Flash Interface IP mit Unterstützung für Octal SPI, QSPI, Dual SPI und SPI Interfaces. Arasan bietet eine xSPI IP-Gesamtlösung mit xSPI PHY und Software, FPGA-Prototyping-Plattform und UVM-basiertem VIP von Drittanbietern zusätzlich zum Verilog RTL-Code und der Testumgebung.Arasan xSPI PHY unterstützt in Verbindung mit der xSPI + PSRAM Host IP von Arasan SPI, Dual SPI, Quad SPI, Octal SPI und xSPI-Geräte mit der vollen 200 MHz DDR. Dies umfasst sowohl HyperRAM- als auch HyperFlash-Protokolle. Es werden sowohl Single- als auch Dual-Data-Rate-Modi unterstützt. Der xSPI Master Controller IP unterstützt Flash-Geräte, während der xSPI/PSRAM-Controller für die Unterstützung von SRAM-Gerätetypen unter Verwendung der gleichen Geräte entwickelt wurde.Arasan Total xSPI IP fügt sich in sein umfassendes Portfolio von Solid State Storage IP ein, das Total UFS IP, Total eMMC IP und Total NAND IP Solutions umfasst.Verfügbarkeit Die Arasan Total xSPI IP ist ab sofort auf Foundry-Knoten unter 22 nm verfügbar.Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, ein JEDEC-Mitglied, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Zu den hochwertigen, siliziumerprobten IP-Gesamtlösungen von Arasan gehören digitales IP, AMS PHY IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein fokussiertes Produktportfolio für mobile SoCs. Der Begriff "Mobile" hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte währenden Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er-Jahre bis zu den heutigen Autos, Drohnen und dem IdD. Arasan steht an der Spitze der Evolution von "Mobile" mit seinem standardbasierten IP, das von zentraler Bedeutung für Mobilgeräte-SoCs ist.Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan IP ausgeliefert, darunter alle Halbleiterunternehmen der Top 10.Mktg1@arasan.comKontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2077569/Arasan_Chip_Systems_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/781235/Arasan_Total_IP_Solutions_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arasan-kundigt-die-sofortige-verfugbarkeit-seiner-sureboot-total-xspi-phy-ip-an-301827434.htmlOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132789/5512353