South Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) -Capewell, ein weltweit führender Anbieter von kundenspezifischen Überlebens- und Lufttransportlösungen, gab heute die Ernennung von Thomas Weidley zum leitenden Geschäftsführer bekannt. Weidley, der zuvor als Betriebsleiter von Capewell tätig war, wird die Nachfolge des Interim-CEO von Capewell, Lane Wiggers, antreten."Wir freuen uns sehr, Tom in die Rolle des CEO zu befördern", sagte Jack Nugent, Vorstandsvorsitzender von Capewell und Partner bei Argosy Private Equity. Er fuhr fort: "Tom ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit mit einer unglaublichen Arbeitsmoral. Seine Fähigkeit, mit Menschen innerhalb und außerhalb von Capewell in Kontakt zu treten, ist einfach beeindruckend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tom, während Capewell in den USA, Großbritannien und weltweit weiter wächst."Bevor er im Jahr 2021 als Betriebsleiter zu Capewell kam, diente Weidley als Generalmajor im Marine Corps der Vereinigten Staaten und leistete 34 Jahre lang ehrenvolle Dienste. Tom "Wheels" Weidley begann seine Karriere bei den Marine Corps der Vereinigten Staaten, nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau an der Ohio Northern University erworben hatte. Er wurde 1987 in das USMC aufgenommen und verbrachte den ersten Teil seiner Dienstzeit als Marineflieger und Kampfhubschrauberpilot in AH-1-Maschinen. Tom nahm an mehreren Kampfeinsätzen im Nahen Osten teil und absolvierte zahlreiche Einsätze an Land und auf See in der indo-pazifischen Region. Während seiner Dienstzeit erwarb Tom einenM.A. in National Security and Strategic Studies am Naval War College. Er diente zudem 8 Jahre lang als Generalstabsoffizier und leitete eine Vielzahl von Kommandos im In- und Ausland. Seit seinem Eintritt bei Capewell hat Tom einen bedeutenden Beitrag zur Unternehmenskultur, Strategie und Führung geleistet, was das Wachstum von Leistung und Chancen beschleunigt hat."Capewell kann auf eine 142-jährige Geschichte von Spitzenleistungen und Innovationen zur Unterstützung des Militärs zurückblicken", so der neue leitende Geschäftsführer von Capewell. "Als CEO sehe ich meine Aufgabe darin, dieses Erbe durch Wachstum, Integrität, erstklassige aktuelle und künftige Lösungen für die Streitkräfte und ein unermüdliches Engagement sowohl für unsere Kunden als auch für unsere außergewöhnlichen Capewell-Mitarbeiter voranzutreiben. Ich fühle mich geehrt durch die Möglichkeit, eine so großartige Organisation auf dieser Reise zu führen", sagte Weidley."Tom ist eine bewundernswerte Führungspersönlichkeit", sagt Lane Wiggers, Interim-CEO von Capewell. "Der Erfolg von Capewell wird durch das universelle Engagement für die Mission des Kunden und die Sicherheit der Soldaten gestützt. Wheels' umfangreiche Erfahrung und sein Hintergrund bringen ein spezielles Verständnis für die Prioritäten des Kunden mit sich. Dieses Verständnis wird Capewells unerschütterliches Engagement für Integrität, Qualität und Konsistenz im Dienst am Kunden weiter vorantreiben."Informationen zu CapewellDas 1881 gegründete Unternehmen Capewell ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Überlebensfähigkeit und Lufttransport für die Verteidigungsbranche. Mit Standorten in den Vereinigten Staaten und Europa beliefert Capewell das Verteidigungsministerium, Verbündete und Partner auf der ganzen Welt mit den innovativsten und effektivsten kundenspezifischen Lösungen, die den gefährlichen Einsatzbedingungen von heute standhalten. Das Unternehmen bietet auch Schulungen und die Entwicklung von Doktrinen als Teil seiner Mission an, Leben zu retten und den Erfolg zu steigern. Capewell unterhält enge Beziehungen zu großen staatlichen Hauptauftragnehmern und ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Lieferkette.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.capewell.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2079449/Capewell_Thomas_Weidley.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1420426/Capewell_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/capewell-befordert-marine-corps-general-im-ruhestand-zum-chief-executive-officer-301828725.htmlPressekontakt:Capewell,Taylor Holleman,+1.860.610.0700,media@capewell.comOriginal-Content von: Capewell, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169994/5512356