Wie wird sich künstliche Intelligenz auf den Arbeitsmarkt auswirken? Laut Google-CEO Sundar Pichai wird ein Beruf die Auswirkungen von KI am meisten zu spüren bekommen Spätestens seit ChatGPT hält der Hype um künstliche Intelligenz die Welt in Atem. Die Einführung des Chatbots kurz vor Ende 2023 führte uns jäh vor Augen, wie weit wir beim Thema KI bereits sind - und was alles noch kommen wird. Ein unweigerlicher Gedanke, der bei diesem Thema die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...