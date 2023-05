Markham, Ontario (ots/PRNewswire) -Enghouse Networks, ein führender globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie, gab heute den Beginn einer spannenden Partnerschaft zur Bereitstellung der nächsten Generation von Messaging-Diensten in Südosteuropa bekannt. United Group, ein dynamisches Telekommunikations- und Medienunternehmen mit einer umfassenden Präsenz in der gesamten Region, hat Enghouse als bevorzugten Mobile-Messaging-Partner für die gesamte Gruppe ausgewählt, einschließlich Griechenland und Slowenien.Eine Partnerschaft, die auf Vertrauen und Leistung aufbautUnited Group hat in 2022 einen Vorschlag für Slowenien und Griechenland an Anbieter gerichtet, die ihre Anforderungen in Bezug auf Messaging und Anrufabwicklung erfüllen könnten. Die Auswahl von Enghouse als bevorzugten Anbieter fundierte auf der bestehenden Arbeit mit Unternehmen innerhalb der Gruppe und der Region.Enghouse begann zunächst, mit Unternehmen der United Group in Bulgarien zusammenzuarbeiten. Vivacom suchte nach einer Messaging-Lösung, die das Netzwerk konsolidieren und vereinfachen und gleichzeitig wiederkehrende Kosten senken könnte. Enghouse, das bereits in der Region tätig war, konnte diese Bedürfnisse erfolgreich erfüllen. Nach der erfolgreichen Bereitstellung des Vivacom-Projekts hat sich Enghouse auch mit United Group Telemach Croatia zusammengeschlossen, um eine weitere erfolgreiche Bereitstellung abzuschließen.United Group ist ein aktiver, dynamischer und wachsender Konzern im Telekommunikationssektor. Die Gruppe wird von Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität der Dienstleistungen für ihre Abonnentenbasis angetrieben - nachweisliche Eigenschaften, die sie auch bei der Wahl ihres Messaging-Partners anstrebte."United Group ist ein schneller, effizienter und qualitätsorientierter Telekommunikationsdienstleister und wir möchten Partner auswählen, die uns dabei unterstützen können, unsere Geschäftsziele schnell und effektiv zu erreichen, und die unseren Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Wir glauben, dass Enghouse qualitative und wirtschaftliche Vorteile bietet, die uns beim Erreichen unserer Ziele helfen", erklärt Marko Miletic, Executive Director von Core Networks bei der United Group."Enghouse Networks wurde aufgrund unserer Erfolgsbilanz in Bezug auf technische Exzellenz, Zuverlässigkeit und pünktliche Lieferung als bevorzugter Anbieter ausgewählt, um die geschäftlichen Mobile-Messaging-Anforderungen der United Group zu erfüllen", sagt John Ryan, VP of Sales - EMEAA bei Enghouse Networks. "United Group erachtet Enghouse als äußerst vertrauenswürdig, kompetent und erfahren und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft zu vertiefen, um moderne Messaging-Dienste in der gesamten Region bereitzustellen."Konsolidieren, Vereinfachen und ModernisierenDie mobile Messaging-Plattform von Enghouse bietet eine einheitliche Plattform für alle Anforderungen an mobiles Messaging und Anrufabwicklung. Sie ermöglicht die Modernisierung und Vereinfachung der Netzwerkarchitektur bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten. Sie bietet Betreibern eine Reihe echter Vorteile, die eine schnelle, geordnete Bereitstellung und Lieferung von Diensten der nächsten Generation ermöglichen.Informationen zu Enghouse NetworksEnghouse Networks ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Unser Ziel ist die erfolgreiche Bereitstellung von Lösungen, die den digitalen Wandel ermöglichen und letztlich eine vernetzte globale Gemeinschaft schaffen. Vom Edge bis zur Cloud ermöglichen unsere Anwendungen Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, dem Verteidigungssektor, Behörden der öffentlichen Sicherheit sowie Versorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, das Design, das Engineering, die Überwachung, den Schutz und die Vereinfachung komplexer Netzwerke in einem herstellerunabhängigen 5G-, IoT-, Cloud-, KI-, NFV- und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und digitale Transformationslösungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.enghousenetworks.com.Über die United GroupDie in den Niederlanden ansässige United Group ist der führende Telekommunikations- und Medienbetreiber in Südosteuropa. Das in acht Ländern tätige Unternehmen hat mehr als 15 Millionen Nutzer und fast 15.000 Mitarbeiter. Es erwirtschaftet fast 2,7 Milliarden Euro an Jahresumsätzen. United Group verfügt über die größte Netzabdeckung in der Region und bietet Nutzern die attraktivste Auswahl an TV-Inhalten aus aller Welt. Beträchtliche Investitionen in digitale Infrastruktur, Inhalte und Technologie gewährleisten die Exzellenz der Produkte und Dienstleistungen, die das Unternehmen seinen Kunden bietet. Kontakt:Kontakt bei Enghouse Networks: Balvinder Sandhu, Direktor, Nachfragegenerierung, Tel.: +44 (0)1628 641 789, E-Mail: balvinder.sandhu@enghouse.com