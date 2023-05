Amazon macht den Anlegern weiter Freude. Am Donnerstag legt die Aktie um 1,6 Prozent zu und baut das Plus seit Jahresbeginn auf 40 Prozent aus. Das Break über das Verlaufshoch vom Februar ist geschafft. Für gute Stimmung sorgt eine Studie von Jefferies: Die Analysten empfehlen Amazon aus zwei Gründen zum Kauf.Laut Jefferies bedeutet der Megatrand KI eine riesige Menge an Daten, die gespeichert werden muss. Dies schaffe eine "große Chance" für den US-Konzern, dessen Tochter AWS klarer Marktführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...