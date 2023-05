Manchester, England (ots/PRNewswire) -Überweisungen sind für Pakistan eine wichtige Quelle für Devisenreserven, und jeder Rückgang ihres Volumens kann die wirtschaftliche Stabilität des Landes stark beeinträchtigen. Um die rückläufigen Überweisungsströme nach Pakistan aufrechtzuerhalten, die zu einer großen Sorge für die Wirtschaft des Landes geworden sind, haben ACE Money Transfer, ein in Großbritannien ansässiger, wachsender Überweisungsanbieter, und die Bank Al Habib, eine der führenden Geschäftsbanken in Pakistan, eine weitere gemeinsame Kampagne angekündigt.Pakistan ist in hohem Maße auf Geldüberweisungen angewiesen, denn über 9 Millionen Pakistaner leben und arbeiten im Ausland und tragen durch Überweisungen zur Wirtschaft des Landes bei. Pakistan erhielt 2021 rund 31,9 Mrd. USD und 2022 31,2 Mrd. USD an Überweisungen, was fast 9 % des BIP des Landes entspricht.Im Januar 2023 gingen die Überweisungen im Vergleich zum Vormonat um 9,9 % zurück und beliefen sich auf 1,9 Mrd. USD, gegenüber 2,1 Mrd. USD im Dezember 2022. Trotz eines bemerkenswerten Anstiegs der Zuflüsse auf 2,5 Mrd. USD bis März 2023 hat der allgemeine Abwärtstrend erhebliche Besorgnis hinsichtlich der pakistanischen Wirtschaft ausgelöst.Der Rückgang der Überweisungsströme im Jahresvergleich wird sich wahrscheinlich erheblich auf die pakistanische Zahlungsbilanz und die Devisenreserven auswirken. Dies wiederum kann zu einer Abwertung der pakistanischen Rupie und einer höheren Inflation führen, was sich negativ auf das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung des Landes auswirken wird.Um dieses Problem anzugehen, haben ACE Money Transfer und die Bank Al Habib im Einklang mit der Vision der PRI einen Beitrag zur Stabilisierung der rückläufigen Überweisungsströme geleistet, indem sie den Prozess des Geldversands nach Pakistan vereinfachten, keine Transaktionsgebühren erhoben und attraktive Wechselkurse sowie außergewöhnliche Prämien anboten.Die beiden Partner bieten kolossale Bargeldprämien an, die aus zwei Hauptpreisen von PKR 1 Crore und 91 Preisen von je PKR 100,000 bestehen. Übersee-Pakistaner mit Wohnsitz in Großbritannien, Europa, Kanada, Australien und der Schweiz können diese Prämien gewinnen, wenn sie bis zum 30. Juni 2023 über die mobile App oder die Website von ACE Money Transfer Geld nach Pakistan (https://acemoneytransfer.com/Pakistan/Send-Money-to-Pakistan) auf ein Konto der Bank Al Habib senden oder in einer der über 1080 Bank Al Habib-Filialen in ganz Pakistan in bar erhalten.Herr Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, sagte: "Wir wissen die pakistanische Gemeinschaft im Ausland sehr zu schätzen, die immer ihr Bestes gibt und eine entscheidende Rolle für das Wirtschaftswachstum des Landes spielt. Unsere Zusammenarbeit mit der Bank Al Habib, die die begehrtesten Dienstleistungen und hervorragende Geldpreise anbietet, zielt darauf ab, Übersee-Pakistanis zu ermutigen, mehr Überweisungen über regulierte Kanäle zu tätigen."Herr Aun Ali, Group Head Business der Bank AL Habib, sagte: "Als eine der führenden Banken in Pakistan ist sich die Bank AL Habib ihrer Verantwortung bewusst und trägt ihren Teil dazu dabei, den Zustrom von Überweisungen von Arbeitern nach Pakistan über regulierte Kanäle zu fördern.""Unsere Zusammenarbeit mit ACE Money Transfer ist ein weiterer Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Die Bank AL Habib führt regelmäßig Kampagnen für Heimatüberweisungen durch, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie einfach diese Überweisungen von den Kunden gesendet und empfangen werden können."Weitere Einzelheiten zu diesem Angebot finden Sie unter: https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-bahlLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/4041074/ACE_Money_Transfer_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2079340/Ace_Money_Transfer_Bank_Al_Habib.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ace-money-transfer-und-bank-al-habib-schlieWen-sich-zusammen-um-den-zustrom-von-gelduberweisungen-nach-pakistan-zu-fordern-301828818.htmlPressekontakt:manager.marketing@acemoneytransfer.com,+44 161 3936 999Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151014/5512374