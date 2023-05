Freiburg (ots) -



Da ist es gut, dass der Bundespräsident 175 Jahre nach dem Beginn der ersten deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche an die Ursprünge der deutschen Demokratie erinnert hat (...) Frank-Walter Steinmeier hat diesen Kampf aus guten Gründen zum großen Thema seiner zweiten Amtszeit gemacht. (...) Damals in der Paulskirche sei der Moment gewesen, als aus Untertanen Bürger wurden, hat Steinmeier gesagt. Nun ja, der deutsche Untertanengeist trieb danach noch lange sein Unwesen. Die Erinnerung daran, wie steinig der Weg hierzulande war, sollte vor Hybris schützen, im eigenen Land und in der Welt. Demokratie braucht mutige Demokraten. https://mehr.bz/bof8703



