Auf den ersten Blick sieht es widersprüchlich aus: Rund 40 Millionen Dollar muss die Google-Mutter Alphabet in den USA hinblättern, um einen Rechtsstreit mit dem Bundesstaat Washington beizulegen. Die Aktie, die seit einer Woche im US-Handel täglich weiter steigt, hat sich unterdessen auch am Donnerstag einmal mehr positiv entwickelt.39,9 Millionen Dollar lässt sich Alphabet die Einigung mit Washington kosten. Bereits vor einigen Monaten hatte Google an 40 Bundesstaaten insgesamt fast 392 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...