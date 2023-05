Ist ja nicht so, dass Versicherungsaktien momentan grundsätzlich schlecht performen. So notiert der Anteilschein der Talanx sogar auf All-Time-High, die Münchener Rück und auch Allianz liegen trotz kräftigem Dividendenabschlag im laufenden Jahr noch deutlich im Plus und selbst das sonst eher träge Papier von Wüstenrot & Württembergische entwickelt sich unterm Strich ganz manierlich. Umso auffälliger, ... The post DFV Deutsche Familienversicherung: Gut im Ziel appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...