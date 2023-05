EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2022



19.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 Gesamtleistung steigt im Zuge der Erweiterung des eigenen Werks deutlich auf EUR 19,1 Mio.

Umsatz mit EUR 1,0 Mio. leicht über Vorjahresniveau

Partnerschaften und hohe Qualitätsstandards als Grundlage für weiteres Wachstum Dillingen / Saar, 19. Mai 2023 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat heute ihren Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Demnach erzielte der Konzern eine Gesamtleistung in Höhe von EUR 19,1 Mio. Dies stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2021: EUR 3,7 Mio.) dar. Grund dafür waren vor allem die stark gestiegenen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von EUR 17,8 Mio. (2021: EUR 2,8 Mio.) im Zuge des Ausbaus des Stammwerks Dilligen/Saar. Der Umsatz lag mit EUR 1,0 Mio. leicht über dem Vorjahresniveau (2021: EUR 0,9 Mio.). Dabei wurde das produzierte Koks in Erwartung deutlich höherer Verkaufspreise nach Inbetriebnahme der Pelletieranlage weiterhin bewusst nicht verkauft, sondern zu großen Teilen in den Bestand aufgenommen. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 19 % auf EUR 1,3 Mio. und resultierten im Wesentlichen aus Einnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung, darunter Zuschüsse in Höhe von EUR 0,9 Mio. (2021: EUR 0,5 Mio.), insbesondere für das BlackCycle Projekt. Der Konzernjahresfehlbetrag lag bei EUR -7,8 Mio. (2021: EUR -8,4 Mio.). Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Aller Krisen zum Trotz haben wir bei Pyrum im vergangenen Geschäftsjahr enorm wichtige Fortschritte erzielt. Auch wenn wir immer wieder mit Lieferkettenproblemen und den stark gestiegenen Preisen zu kämpfen hatten, schritt die Erweiterung unseres Stammwerks um zwei weitere Linien kontinuierlich voran und befindet sich mittlerweile in der Abschlussphase. Darüber hinaus haben wir strategische Partnerschaften zum weiteren Roll-out unserer einzigartigen Pyrolysetechnologie schließen können. Wir befinden uns in einer vielversprechenden Position, um künftig weiter zu wachsen. Momentan planen wir bereits unsere nächste eigene Anlage in Homburg, wo wir schon ein passendes Grundstück sichern konnten und momentan die Genehmigungsunterlage erstellen. Außerdem sind wir auf der Suche nach einem neuen Grundstück für den Bau eines weiteren Pyrum-eigenen Werks." Im Geschäftsjahr 2022 konnte Pyrum außerdem alle Anforderungen erfüllen, um die Automobilindustrie mit ihrem Industrieruß (recovered carbon black, "rCB") beliefern zu dürfen. Grundlage dafür war das Erreichen diverser Qualitätsstandards und Zertifizierungen, darunter ISO 9001, ISO 14001, ISSC+, das EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating und VDA 6.3. Neben dem Aus- und Aufbau weiterer Werke hat das Unternehmen damit die Grundlage für einen weiterhin erfolgreichen Geschäftsverlauf gelegt. Die Pyrum Innovations AG bietet am heutigen Freitag, 19. Mai 2023, um 10:00 Uhr einen Webcast für Investoren, Privataktionäre und Pressevertreter zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Interessenten können sich unter https://bit.ly/42qb91e zur Teilnahme registrieren. Der Jahres- und Konzernabschluss 2022 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



19.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com