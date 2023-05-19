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PR Newswire
19.05.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 19

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.628400 USD IE00BJXRZJ4018 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.663800 USDIE00BJXRZ27318 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.191400 USDIE00BLRPQH3118 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.865400 USDIE00BLRPQJ5418 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.570200 USDIE00BLRPRR0418 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.302500 USDIE00BLRPRQ9618 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.991700 USDIE000HJV1VH318 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.750200 USD IE000QRNAC6618 May 2023

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© 2023 PR Newswire
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