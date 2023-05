The following instruments on XETRA do have their first trading 19.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.05.2023



Aktien



CA0212641066 Alta Copper Corp.

SE0019892167 Betsson AB

GB00BMX3W479 Metro Bank Holdings PLC

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken