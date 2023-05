Der amerikanische Lebensmittelkonzern wird am 14. Juli 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 0,385 $ an seine Aktionäre ausschütten. Record day ist der 30. Juni 2023. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 1,54 $ aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs bei 1,99 %. Im Juli 2022 wurde die Quartalsdividende um 10 % von 0,35 $ auf 0,385 $ erhöht. MONDELEZ erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2023 Umsätze von 9,17 Mrd. $ (Vorjahr: 7,76 Mrd. $), der Nettogewinn betrug 2,08 Mrd. $ (Vorjahr: 855 Mio. $). Keine Aufsehen erregende Belohnung für Aktionäre aber eine gewissenhafte Konstante, die in unruhigen Zeiten beruhigend wirken dürfte.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



