Der neue reconcept Solar Bond Deutschland II investiert in Photovoltaik-Projekte. Je nach Zeichnungszeitpunkt können Anleger bis zu 2,9 Prozent Frühzeichner-Ermäßigung erhalten. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.Neue Solar-Anleihe von reconcept mit 6,75-Prozent-ZinskuponIm Frühjahr 2023 konnte der Hamburger Experte für nachhaltige Geldanlagen reconcept seinen Solar Bond Deutschland I nach einer Aufstockung des Emissionsvolumens auf 12,5 Millionen Euro erfolgreich platzieren. Das Interesse vonseiten der Investoren riss nicht ab: Nachdem Anleger das Angebot in der Platzierungsphase zu einem Kurs von 100 Prozent gezeichnet hatten, wird es an der Börse derzeit zu 106 Prozent (Stand 15.05.2023) gehandelt.

