Vom Kursrutsch nach den Quartalszahlen hat sich die Commerzbank Aktie schnell erholt. In der Spitze erreichte der wieder im DAX notierte Finanztitel im Handel am Donnerstag 10,045 Euro und damit wieder das Niveau, das noch am Dienstag zu sehen war. Der Absturz vom Mittwoch auf 9,106 Euro brachte charttechnisch mit der Bestätigung der 200-Tage-Linie ...

