Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Umfeld freundlicher Aktienmärkte gaben die Kurse von Staatsanleihen zuletzt etwas nach, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend hätten die Renditen leicht zugelegt.Am heutigen Brückentag - und damit einer hohen Anzahl von Abwesenden zumindest am deutschen Finanzplatz - scheinen sich aber auch die internationalen Institute, Büros und Agencies mit der Bekanntgabe neuer Wirtschaftsdaten wirklich merklich zurückhalten zu wollen. Das komme im heutigen Tageskalender gut zum Ausdruck: Nach den deutschen Produzentenpreisen pünktlich zum Kaffee am Morgen herrsche danach gähnende Leere. ...

