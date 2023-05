Der Kurs der Deutschen Lufthansa hat seit Anfang Oktober 2022 eine Aufwärtssequenz gebildet, die aktuell in eine Seitwärtsrange übergegangen ist. Damit ist der Kurs aber noch mehr als 100 Prozent vom All Time High aus dem Jahre 2017 entfernt. Niedrige KGVs deuten eine reale Chance auf weitere Kurssteigerungen an. Die Deutsche Lufthansa steht nach Aussage von CEO Carsten Spohr vor dem umsatzstärksten Sommer der Unternehmensgeschichte. Schon jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...