Samsung Electronics 4.37% DanielLimper (TECHARTD): 19.05.2023: 2 ST. Gewnnmitnahme per Ziel (19.05. 07:06) >> mehr comments zu Samsung Electronics: www.boerse-social.com/launch/aktie/samsung_electronics Advanced Micro Devices, Inc. 1.00% DanielLimper (TECHARTD): 18.05.2023: 25 ST. Gewnnmitnahme per Ziel (19.05. 07:05) >> mehr comments zu Advanced Micro Devices, Inc.: www.boerse-social.com/launch/aktie/amd Apple 0.27% JoshTh17 (2030VF): https://www.n-tv.de/24132571 (19.05. 07:05) >> mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...