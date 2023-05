Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Handel am Feiertag mit einem Plus von 0,4% und zeigte sich damit im Gleichklang mit den europäischen Börsen, die gestern geöffnet hatten. Insgesamt war der Handel auf Grund des Feiertages sehr ruhig, viele Marktteilnehmer genossen den freien Tag und blieben der Börse fern. Unterstützung kam von der Hoffnung auf eine Einigung im Streit um eine Anpassung der Schuldenobergrenze der USA, einen Durchbruch gibt es im Schuldenstreit aber noch nicht. Wichtige Unternehmensnachrichten zu österreichischen Aktien lagen feiertagsbedingt nicht vor. Einen sehr guten Tag hatte gestern AT&S, der Leiterplattenhersteller konnte um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...